БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 23 095 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 1 281, вторую - 1 548, три и более - 19 049, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 1 217 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 159 751. Первую дозу вакцины получили 5 308 772, вторую - 4 795 324, три и более - 2 842 065, бустерную дозу после положительного результата теста - 213 590 человек.