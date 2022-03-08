УЕФА оштрафовал «Марсель» в связи с армянской провокацией на матче с «Карабахом»

БАКУ /Trend/ - УЕФА оштрафовал французский футбольный клуб «Марсель» на 44 250 долларов.

Как сообщает Trend, в решении УЕФА говорится, что команду оштрафуют на 20 000 долларов за провокационные и политические лозунги.

Кроме того, команде придется выплатить дополнительный штраф в размере 24 250 долларов за неправильную организацию зрителей и использование болельщиками пиротехнических устройств.

Отметим, что в первом матче плей-офф Лиги конференций УЕФА 17 февраля азербайджанский футбольный клуб «Карабах» играл в гостях у французского «Марселя». Матч на стадионе "Велодром" завершился победой французов со счетом 3:1.

Группа армянских болельщиков на стадионе во время матча развернула провокационный баннер.