Синоптик рассказала о погоде в Баку и на Абшероне 8 марта

БАКУ /Trend/ - За последние 20 лет на 8 марта в Баку и на Абшеронском полуострове фиксировалась плюсовая температура воздуха, только в 2021 году ночью она составила 0,2 градуса ниже нуля.

Об этом сообщила во вторник глава Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева, передает Trend.

По ее словам, в 2002 году в этот день была зафиксирована максимальная температура воздуха - 27,3 градуса по Цельсию.

"Обычно восьмого марта преобладает солнечная погода и переменная облачность. Максимальное количество осадков в этот день выпало в 2016 году - восемь миллиметров. Что касается регионов, то самая низкая температура воздуха была зафиксирована восьмого марта 2013 года в Гянджа-Газахской зоне - 11,5 градуса ниже нуля. А в Балакен-Шекинской зоне в этот день в 2004 году высота снежного покрова достигла 20 сантиметров", - сказала Тагиева.

Она также сообщила, что сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет умеренной, а завтра вечером она изменится.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)