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Разрабатывается программа по устранению нехватки медработников в регионах Азербайджана – министр

Общество Материалы 10 мая 2022 12:53
Разрабатывается программа по устранению нехватки медработников в регионах Азербайджана – министр

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане министерство здравоохранения и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) готовят специальную программу по устранению нехватки медицинских работников в регионах.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, в рамках этой программы будут разработаны и предложены особые механизмы.

"В результате в регионы будут направлены молодые и опытные врачи", - сказал Мусаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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