Разрабатывается программа по устранению нехватки медработников в регионах Азербайджана – министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане министерство здравоохранения и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) готовят специальную программу по устранению нехватки медицинских работников в регионах.
Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.
По его словам, в рамках этой программы будут разработаны и предложены особые механизмы.
"В результате в регионы будут направлены молодые и опытные врачи", - сказал Мусаев.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)