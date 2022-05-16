Заявление Госслужбы в связи с распространением ложной информации от имени АМИ Trend и SOCAR

БАКУ /Trend/ - В последние дни в социальных сетях и на различных интернет-страницах распространяется ложная информация. Так, мошенники, используя баннер АМИ Trend, предлагают гражданам перейти на платформу, где они якобы могут инвестировать в Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR) или найти работу.

АМИ Trend заявляет, что указанные сообщения не имеют отношения к агентству, никогда не размещались на нашем сайте или в информационных продуктах компании.

Мы призываем граждан быть внимательными, не поддаваться на уловки мошенников и в случае необходимости обращаться в правоохранительные органы.

В связи с этим также распространено заявление Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана.

Как сообщает Trend, в заявлении говорится: "Внимание! Мошенники, создавая фейковые страницы различных медиа-ресурсов (Trend, APA и т. д.), рекламируют различные "кампании", в том числе проводят фишинговые атаки в социальных сетях под предлогом регистрации в различных инвестиционных проектах, используя название компании SOCAR. Просим быть бдительными в связи с появлением подобных публикаций, распространяемых с целью мошенничества, призываем к совместной борьбе с подобными случаями, информируя о них посредством домена https://blacklist.gov.az".

(Перевод: Нубар Кулузаде)