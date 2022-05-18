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В ОАО "Азерсу" внесли ясность в утверждения о загрязнении дождями воды в Джейранбатанском водохранилище

Общество Материалы 18 мая 2022 09:52
В ОАО "Азерсу" внесли ясность в утверждения о загрязнении дождями воды в Джейранбатанском водохранилище

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Проливные дожди последних дней не могут быть причиной загрязнения воды в Джейранбатанском водохранилище.

Об этом сказал в среду Trend начальник отдела контроля технологических процессов, водной безопасности и экологии ОАО "Азерсу" Джамиль Бабаев.

По его словам, вода в Джейранбатанское водохранилище поступает из водохранилища Тахтакерпю.

"Дождевая вода не может загрязнить Джейранбатанское водохранилище. Только сильные ветры могут изменить мутность и бактериологические показатели воды. Однако после очистки воды никакой опасности нет", - сказал Бабаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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