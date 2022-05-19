Более 44 тыс. абитуриентов будут сдавать в мае вступительные экзамены - ГЭЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 21 мая Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей, а 22 мая - по II группе специальностей. 22 мая также состоится экзамен по географии для абитуриентов, выбравших подгруппы "язык - история" и "история - география" по III группе специальностей. Об этом сообщили Trend в ГЭЦ.

По данным центра, экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

С 13 мая участники могут распечатать пропускные листы с сайта ГЭЦ.

Экзамены начнутся в 11:00 и продлятся три часа. Пропуск абитуриентов прекращается за 15 минут до начала экзаменов - в 10:45.

Для организации экзаменов назначены 189 общих экзаменационных руководителей, 544 экзаменатора, 4 158 преподавателей - контролеров, 503 сотрудника, которые будут осуществлять пропуск, 189 представителей по зданиям.

Ожидается, что в экзаменах по III группе специальностей, которые состоятся 21 мая, примут участие 21 521 человек, а 22 мая - по II группе специальностей - 22 878 человек, в целом 44 399 абитуриентов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)