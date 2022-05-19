В Азербайджане утверждены названия клиник, которые будут осуществлять трансплантацию органов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создан банк доноров, утверждены названия клиник, которые будут осуществлять трансплантацию органов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Ахлиман Амирасланов на заседании комитета.

Он отметил, что закон "О донорстве и трансплантации человеческих органов и тканей" подготовлен комитетом и утвержден главой государства.

По словам председателя комитета, началась подготовка специалистов по трансплантации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)