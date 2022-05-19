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В Азербайджане утверждены названия клиник, которые будут осуществлять трансплантацию органов

Общество Материалы 19 мая 2022 17:31
В Азербайджане утверждены названия клиник, которые будут осуществлять трансплантацию органов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создан банк доноров, утверждены названия клиник, которые будут осуществлять трансплантацию органов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Ахлиман Амирасланов на заседании комитета.

Он отметил, что закон "О донорстве и трансплантации человеческих органов и тканей" подготовлен комитетом и утвержден главой государства.

По словам председателя комитета, началась подготовка специалистов по трансплантации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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