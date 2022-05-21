Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, порывистый юго-западный ветер, сообщили в субботу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 12-15, днем - 19-23, в Баку ночью - 13-15, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 762 до 754 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода в основном без осадков, утром прогнозируется туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем - 24-29, в горах ночью – 0-5, днем - 11-16 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)