ГЭЦ Азербайджана опубликовал правильные ответы на вопросы экзаменов по II и III группам специальностей

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана в воскресенье опубликовал правильные ответы на тестовые задания, использованные на экзамене 22 мая для поступления в высшие учебные заведения по II группе специальностей (в том числе по географии III группы специальностей).
Как передает Trend со ссылкой на Центр, результаты экзаменов будут объявлены в течение ближайших двух недель.
Ниже представлены правильные ответы по азербайджанскому и русскому секторам:
II группа специальностей (азербайджанский сектор);
II группа специальностей (русский сектор);
III группа специальностей, подгруппа TC, география (азербайджанский сектор);
III группа специальностей, подгруппа TC, география (русский сектор).