ГЭЦ Азербайджана опубликовал правильные ответы на вопросы экзаменов по II и III группам специальностей

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана в воскресенье опубликовал правильные ответы на тестовые задания, использованные на экзамене 22 мая для поступления в высшие учебные заведения по II группе специальностей (в том числе по географии III группы специальностей).

Как передает Trend со ссылкой на Центр, результаты экзаменов будут объявлены в течение ближайших двух недель.

Ниже представлены правильные ответы по азербайджанскому и русскому секторам:

II группа специальностей (азербайджанский сектор);

II группа специальностей (русский сектор);

III группа специальностей, подгруппа TC, география (азербайджанский сектор);

III группа специальностей, подгруппа TC, география (русский сектор).