Минздрав Азербайджана распространил заявление в связи с оспой обезьян

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не зафиксировано случаев заболевания оспой обезьян.

Об этом сообщили в понедельник Trend в министерстве здравоохранения Азербайджана.

В сообщении отмечается, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ в этом направлении осуществляется строгий эпидемиологический контроль.

"В настоящее время ВОЗ не рекомендует никаких дополнительных мер, связанных с поездками за рубеж.

Оспа обезьян является очень редким зоонозным вирусным заболеванием, передающимся человеку от животных.

Вирус может проникнуть в организм человека через поврежденную кожу, дыхательные пути. От человека к человеку он может передаваться только при очень тесном контакте.

Одним из основных симптомов заболевания является сыпь в виде пятен, а затем пузырьков, которые лопаются, в результате чего образуются гнойники. Больной или контактировавшие с ним лица не считаются заразными до тех пор, пока не разовьются клинические признаки заболевания", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)