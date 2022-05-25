В школах с пятидневным обучением первым учебным днем на следующей неделе будет 31 мая - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В связи с 28 мая - Днем Независимости в дошкольных и общеобразовательных учреждениях с пятидневным рабочим графиком последним рабочим (учебным) днем недели является 27 мая. Первый рабочий (учебный) день после праздника - 31 мая, сообщили Trend в среду в министерстве образования Азербайджана.

В дошкольных и общеобразовательных учреждениях с шестидневным рабочим графиком 27 мая также является последним рабочим (учебным) днем недели. Первый после праздника рабочий (учебный) день - 30 мая.

(Перевод: Нубар Кулузаде)