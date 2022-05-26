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В Азербайджане выплачены пенсии, пособия и адресная соцпомощь за май

Общество Материалы 26 мая 2022 16:26
В Азербайджане выплачены пенсии, пособия и адресная соцпомощь за май

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БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил все пособия, пенсии и адресную государственную социальную помощь за май.

Как сообщили Trend в минтруда, граждане могут получить эти выплаты через банкоматы соответствующих банков.

Таким образом, 26 мая завершены все выплаты по видам соцзащиты за май.

По данным ведомства, шестого мая были выплачены пенсии (в том числе назначенные на льготных условиях) по городам Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району, а 13 мая - по остальным городам и районам страны.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

В Азербайджане выплачены пенсии, пособия и адресная соцпомощь за май
В Азербайджане выплачены пенсии, пособия и адресная соцпомощь за май
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