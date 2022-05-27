В Баку стартует проект "Cavan Urban Fest" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку стартует проект "Cavan Urban Fest".

Как сообщили Trend в пятницу в молодежном движении "CAVAN", завтра стартует посвященный 28 Мая - Дню независимости фестиваль, который будет проведен в партнерстве с Фондом молодежи Азербайджана, Дворцом водных видов спорта, G-Shock, Urban Art Azerbaijan, Ecaz и Flora Hostel.

28, 29 и 30 мая в парке Европейских игр пройдут состязания по танцам, битбоксу, скейтборду, баскетболу 3х3, современному искусству, а также ярмарка, вечеринка и концертные программы.

Целями проекта являются информирование общества о современной культуре, поддержка молодых людей, интересующихся современным искусством и культурой, раскрытие их талантов, проведение тренингов и мастер-классов для начинающих или желающих совершенствоваться в этой области, обеспечение эффективной организации досуга и общения среди молодежи.

Общественное объединение молодежного движения "CAVAN" начало свою деятельность в 2017 году. Определяя в качестве основного направления цели и принципы молодежной политики страны, "CAVAN" организует проекты, соответствующие интересам молодежи. В проектах под девизом "Начните сейчас!" до сегодняшнего дня приняли участие более 5 тысяч молодых людей.

(Перевод: Нубар Кулузаде)