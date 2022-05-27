В Азербайджанском театре оперы и балета продолжаются работы по капремонту и реставрации

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета продолжаются работы по капитальному ремонту и реставрации.

Об этом Trend сообщила в пятницу руководитель пресс-службы театра Шукюфа Агамирзоева.

По ее словам, в настоящее время ремонтируется фасад здания, сегодня на крыше были установлены два новых купола.

"Мы уже завершаем сезон и 4 июня пройдет последний спектакль. После этого работы по ремонту и реставрации начнутся в зале. Новый сезон наш театр открывает обычно 18 сентября. Если к этой дате ремонт в театре не завершится, то, возможно, нам выделят временный зрительный зал в другом месте», - сказала Агамирзоева.

(Перевод: Фидан Мустафаева)