Состояние подорвавшегося на мине в Агдаме военнослужащего оценивается как стабильное - МВД (Дополнено)

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АГДАМ /Trend/ - Военнослужащий Внутренних войск МВД Омаров Сеидага Мирзага оглу, 1997 года рождения, 27 мая, около 11:40, во время несения службы на освобожденной территории Агдамского района подорвался на мине, в результате чего получил тяжкие телесные повреждения.

Как сообщили в пятницу Trend в МВД Азербайджана, он был незамедлительно госпитализирован, и ему ампутировали правую ногу ниже колена.

В настоящее время состояние Омарова оценивается как стабильное, отметили в ведомстве.

Отметим, что ранее Карабахское бюро Trend сообщило, что военнослужащий сверхсрочной службы Внутренних войск сержант Омаров Сеидага Мирзага оглу подорвался на мине на бывшей линии соприкосновения в направлении села Чеменли Агдамского района.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)