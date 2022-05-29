БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 27 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 1, вторую - 2, три и более - 22, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 2 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 721 284. Первую дозу вакцины получили 5 347 501, вторую - 4 848 699, три и более - 3 279 440, бустерную дозу после положительного результата теста - 245 644 человека.