В Шуше проходит заключительное мероприятие детского фестиваля-конкурса искусств

БАКУ /Trend/ - 1 июня в Шуше проходит заключительная концертная программа организованного среди школьников республиканского фестиваля-конкурса искусств "Könlüm keçir Qarabağdan".

Как сообщили Trend в среду в министерстве образования, заключительное мероприятие фестиваля-конкурса, приуроченное к Международному дню защиты детей, стало первым республиканским детским мероприятием, проведенным в Шуше после освобождения города от оккупации.

Мероприятие организовано министерством образования в партнерстве с министерством культуры и Управлением Шушинского государственного заповедника и проходит перед зданием Шушинской реальной школы.

На мероприятии присутствуют заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Фарах Алиева, министр образования Эмин Амруллаев, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, заместитель министра культуры Севда Мамедалиева и другие официальные лица, известные деятели культуры и искусства, дети шехидов, победители конкурса.

(Перевод: Нубар Кулузаде)