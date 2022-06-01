На Открытом первенстве клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике я получаю большой соревновательный опыт – юная спортсменка

БАКУ /Trend/ - На I Открытом первенстве клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике я получаю большой соревновательный опыт.

Об этом в среду сказала Trend участница соревнований, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Марьям Гулиева.

"Впервые увидела выступления гимнасток по телевизору, мне так понравилось, как они выполняют упражнения, что я и сама захотела тренироваться. На соревнованиях ощущаю себя хорошо, волнения почти нет. Здесь мы все приобретаем соревновательный опыт, получаем возможность продемонстрировать свое умение, показать все чему научились", - сказала шестилетняя гимнастка.

Юная спортсменка также отметила, что для нее на соревнованиях крайне важна поддержка родных: "Меня сегодня пришли поддержать мои родители и бабушка. Их поддержка придает мне силы".

Отметим, что первого-второго июня в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходят соревнования I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 248 гимнасток, из них - 202 спортсменки, представляющие столичные спортивные клубы, и 46 юных гимнасток из регионов страны.

Среди участников Первенства 11 команд в групповых упражнениях, представляющих бакинские клубы, и четыре команды из регионов. Участники соревнований выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры".

В ходе двухдневных соревнований юные грации соревнуются в многоборье как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.