Определились победители I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" в программе упражнений без предмета

БАКУ /Trend/ - В ходе соревнований первого дня I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике определились победители и призёры среди спортсменок 2016, 2015, 2014 и 2013 годов рождения, сообщает в среду Trend.

Спортсменки выступили в программе упражнений без предмета.

Среди гимнасток 2016 года рождения, представляющих бакинские клубы и выступивших в группе B, первое место заняла Диляк Алисой (клуб "Оджаг Спорт"), второе место – Севиндж Гусейнова (Олимпийский спорткомплекс Шаган), третье место – Биннур Расулова (Бакинская школа гимнастики). Среди выступивших в группе A лучший результат показала Марьям Гулиева, вторую позицию заняла Сара Джалилли, на третьем месте – Нилай Гулиева. Спортсменки являются воспитанницами клуба "Оджаг Спорт".

Среди спортсменок 2016 года рождения, представляющих региональные клубы и выступивших в группе B, золотой медали удостоена Назлы Мамедзаде (Гянджа), "серебро" у Ольги Сулхаевой (Загатала), бронзовую медаль завоевала Марьям Ахмедова (Мингячевир). В группе A на высшую ступень пьедестала почета поднялась Ирада Мехтиева (Загатала), на втором месте - Дамла Аскерли (Гах), на третьем месте - Хадиджа Аминова (Гах).

В соревнованиях среди гимнасток 2015 года рождения, представляющих бакинские клубы и выступивших группе B, первое место заняла Изабелла Магеррамова (клуб "Оджаг Спорт"), на второй позиции расположилась Эмилия Бахтиярлы (Дворец водных видов спорта), на третьем месте - Гюльчин Асланова (клуб "Оджаг Спорт").

В той же возрастной категории среди участниц соревнований, представляющих региональные клубы и выступивших в группе B, золотой медали удостоена Лейла Хасратова (Загатала), "серебро" у Айчин Мамедли (Мингячевир), бронзовой медали Первенства удостоена Ханым Гасанли (Ширван).

В соревнованиях среди гимнасток 2014 года рождения, представляющих столичные клубы и выступивших в группе D, первое место заняла Суада Искакова, на второй позиции – Нурай Мамедова, на третьем месте - Инара Абыева. Гимнастки представляют клуб "Оджаг Спорт".

В группе C золотой медали Первенства удостоена Гюляр Асадова (клуб "Оджаг Спорт"), "серебро" завоевала Ясмин Абдуллаева (Центр Зиря), бронзовая медаль у Диляры Керимовой (клуб "Оджаг Спорт").

Среди спортсменок 2014 года рождения, представляющих региональные клубы и выступивших в группе D, лучший результат показала Зейнаб Оруджзаде (Кюрдамир), на втором месте - Айлин Новрузова (Гянджа), на третьей позиции - Фируза Мамедова (Кюрдамир). В группе C на первом месте расположилась Зара Сулхаева (Загатала), на втором месте - Арзу Азанмедли (Агдаш), на третьем месте - Сяма Мамедли (Ширван).

Среди гимнасток 2013 года рождения, представляющих бакинские клубы и соревновавшихся в группе D, "золото" завоевала Лейла Ширин Гасанова (Бакинская школа гимнастики), серебряной медали удостоена Фарах Керимли (Центр Зиря), на третьем месте - Хадиджа Эйнуллаева (клуб "Оджаг Спорт").

Среди гимнасток 2013 года рождения, представляющих региональные клубы и выступивших в группе D, лучший результат показала Улькер Хазиева (Мингячевир), на второй позиции расположилась Сядяф Мамедова (Загатала), на третьем месте - Фидан Гаджиева (Мингячевир). В группе B первое место заняла Хусния Ализаде, на втором месте расположилась Захранур Агазаде, третью позицию заняла Фатима Алиева.

Отметим, что первого-второго июня в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходят соревнования I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 248 гимнасток, из них - 202 спортсменки, представляющие столичные спортивные клубы, и 46 юных гимнасток из регионов страны.

Среди участников Первенства 11 команд в групповых упражнениях, представляющих бакинские клубы, и четыре команды из регионов. Участники соревнований выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры".

В ходе двухдневных соревнований юные грации соревнуются в многоборье как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.