Госагентство по туризму Азербайджана провело исследование в связи с популярными туристическими местами

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму Азербайджана подготовило отчет по результатам исследования в социальной сети Instagram за 2018-2021 годы с целью определения "туристической карты", туристических мест, которые предпочитают пользователи социальных сетей по стране.

Как сообщили Trend в четверг в агентстве, исследование было направлено на определение количества публикаций касательно 70 различных туристических мест, статистики "лайков", направлений путешествий и сезона поездок.

Выбранные в исследовании туристические места были классифицированы по четырем категориям, таким как природа, особый интерес и городской опыт, здоровье, культура и история. По количеству публикаций категория "природа" заняла первое место с 43,8%, "особый интерес и городской опыт" - второе место с 38,7%, "культура и история" - третье место с 12,79%, категория "здоровье" - четвертое место с 4,7%.

На основании исследования установлено, что в летние месяцы мероприятий, проводимых в местах, относящихся к категории "природа", в 4 раза больше, чем в зимние месяцы. Аналогичный показатель был зафиксирован и по культурно-историческим туристическим местам, которые в весенне-летний сезон посещает больше туристов.

Около 79% публикаций, охваченных исследованием, были на азербайджанском языке, далее следуют английский, русский, фарси, испанский, итальянский и другие языки.

Было установлено, что среди иностранных туристов особый интерес к турам в категории "городской опыт" выше, чем по другим категориям, что составляет около 48% публикаций в этом направлении.

Согласно результатам исследования, Гёйгельский, Лерикский, Габалинский и Губинский районы с показателями 21%, 19%, 18% и 12% соответственно находятся на первых местах в категории "природа". Самые популярные города по количеству публикаций в этом контексте - Баку (63 тысячи), Габала (50 тысяч), Гусар (30 тысяч), Лерик (22 тысячи) и Губа (20 тысяч).

Отметим, что исследование социальной сети Instagram для анализа туристического потенциала и изучения новых возможностей, в том числе осуществления маркетинговой деятельности, в последнее время стало широко использоваться в международной практике.

(Перевод: Нубар Кулузаде)