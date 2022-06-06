В настоящее время в Азербайджане для лечения больных коронавирусом функционирует лишь одна больница - глава госагентства

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане для лечения больных коронавирусом функционирует лишь одна больница.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

По его словам, из-за снижения заболеваемости коронавирусом в Азербайджане приостановлена деятельность больниц модульного типа и продолжается функционирование лишь одной больницы для лечения больных коронавирусом.

(Перевод: Фидан Мустафаева)