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В настоящее время в Азербайджане для лечения больных коронавирусом функционирует лишь одна больница - глава госагентства

Общество Материалы 6 июня 2022 13:30
В настоящее время в Азербайджане для лечения больных коронавирусом функционирует лишь одна больница - глава госагентства

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане для лечения больных коронавирусом функционирует лишь одна больница.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

По его словам, из-за снижения заболеваемости коронавирусом в Азербайджане приостановлена деятельность больниц модульного типа и продолжается функционирование лишь одной больницы для лечения больных коронавирусом.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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