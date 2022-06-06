В Азербайджане лечение онкозаболеваний планируется включить в конверт услуг по ОМС

БАКУ /Trend/ - Лечение онкологических заболеваний в Азербайджане планируется включить в конверт услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по ОМС Заур Алиев на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что существует специальная государственная программа, связанная с лечением онкологических заболеваний.

"Однако в связи с высоким спросом в ближайшие годы мы планируем включить лечение онкологических заболеваний в конверт услуг по ОМС. Идет работа по определению стоимости лечения онкологических заболеваний", - сказал глава госагентства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)