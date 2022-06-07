Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, северо-западный ветер усилится во второй половине дня, сообщили во вторник Trend в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-20, днем - 25-28, в Баку ночью - 18-20, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана местами прогнозируются кратковременные дожди с грозами, ожидается порывистый западный ветер.



Температура воздуха ночью составит 16-20, днем - 30-35, в горах ночью – 8-13, днем - 17-22 градуса тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)