В будущем "Фестиваль профессий" может пройти на освобождённых территориях Азербайджана - госагентство

БАКУ /Trend/ - В будущем проведение «Фестиваля профессий» может быть организовано на освобождённых территориях.

Об этом сказал журналистам председатель правления Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Мустафа Аббасбейли, передает во вторник Trend.

По его словам, после создания необходимой инфраструктуры и переселения граждан будет возможным проведение фестиваля на этих территориях.

«На сегодня «Фестиваль профессий» прошел в десяти районах Азербайджана. Ожидается его ежегодное проведение и в остальных районах страны», - сказал Аббасбейли.

Он отметил, что до сегодняшнего дня в этом фестивале приняли участие свыше 25 тысяч человек.