Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, прогнозируется умеренный северо-западный ветер, сообщили в среду Trend в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-21, днем - 25-29, в Баку ночью - 19-21, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана местами прогнозируются дожди с грозами, ожидается порывистый западный ветер.



Температура воздуха ночью составит 17-22, днем - 31-36, в горах ночью – 8-13, днем - 17-22 градуса тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)