Названо число выпускников бакинских школ

БАКУ /Trend/ - В 2021-2022 учебном году IX классы общеобразовательных школ, подведомственных Управлению образования города Баку, оканчивают 35 100 человек, XI классы - 23 505 человек, XII классы (очно-заочные общеобразовательные школы и заочные классы) - 134, первые классы столичных школ - 46 470 человек.

Как сообщили в среду Trend в Управлении образования города Баку, в текущем учебном году в общеобразовательных школах при данном Управлении обучаются 470 517 учащихся.

Всего в общеобразовательных школах, находящихся в подчинении Управления, работают 29 115 учителей.

В 2021-2022 учебном году к занятиям в 1 070 дошкольных группах в 275 общеобразовательных школах столицы были привлечены 25 484 ребенка.

Отметим, что в подчинении Управления образования города Баку функционируют 312 общеобразовательных школ, три специальные общеобразовательные школы, пять очно-заочных вечерних школ, 338 дошкольных образовательных учреждений и пять центров развития детей и молодежи.

(Перевод: Фидан Мустафаева)