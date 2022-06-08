Пилоты команды Haas возлагают большие надежды на Гран-при в Баку

БАКУ /Trend/ - Пилоты команды Haas возлагают большие надежды на Гран-при Азербайджана "Формулы 1", сказал руководитель команды Гюнтер Штайнер, передает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу Haas.

"Моим первым впечатлением было то, что я был удивлен тем, насколько хороши город Баку и трасса, ведь я вообще раньше не знал об этом городе, потому что его не было в моем списке мест, куда стоит поехать", - сказал он.

"Очевидно, что трасса разделена на два элемента – очень быстрый и очень извилистый. На сегодня наши машины в хорошем состоянии. Я думаю, что мы сможем добиться хорошего результата", - добавил Штайнер.

Трасса "Формулы-1" в Баку пролегает мимо стен Старого города, небоскребов со стеклянными фасадами и зданий с архитектурой разных периодов, отражающей культурное наследие Баку, говорится в сообщении команды.