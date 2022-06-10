2022 год сопровождается продолжением реформ и успехами наших спортсменов - Эльнур Мамедов (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Первая половина 2022 года близится к завершению. Это полугодие, как и в других сферах, было насыщено рядом знаменательных, памятных событий в молодежной политике и спорте.

Об этом сказал в интервью Trend в пятницу заведующий отделом спорта министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов.

"2022 год для спорта страны, с одной стороны, сопровождается продолжением реформ, а с другой - успехами наших спортсменов. Основной целью реформ в спорте страны является построение эффективной стратегии и закладка основы будущих успехов. Начиная с января, был проведен отбор спортсменов с организацией внутренних соревнований, а также продолжены успешные выступления на международных соревнованиях", - сказал он.

Завотделом министерства отметил, что в традиционных для страны видах спорта было больше успехов. "Наши достижения на чемпионате Европы как в вольной, так и в греко-римской борьбе в командном зачете вписаны в историю как небывалый до сих пор успех. Достигнуты большие успехи также в гимнастике, стрелковом спорте, дзюдо, фехтовании и других видах спорта", - сказал он.

Мамедов отметил, что выступление азербайджанских борцов на чемпионате континента в первой половине этого года особо порадовало. "Сначала наши борцы в возрастной категории до 23 лет стали победителями чемпионата Европы. Затем, впервые в истории, наши команды по вольной и греко-римской борьбе стали лучшими на этом чемпионате. 17 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял нашу молодежную, а 8 апреля - взрослую команду по борьбе. Высоко оценив то, что наши команды по борьбе стали первыми в Европе, глава государства особо отметил, что занять первое место в Европе и среди молодежи, и среди взрослых - большое достижение, которое свидетельствует о том, что наши традиции в борьбе живут и подрастает сильное молодое поколение".

Завотделом министерства отметил, что приумножается спортивная слава страны, растет ее авторитет в целом. Он подчеркнул, что распоряжения Президента Азербайджана после обеих встреч о выделении средств Федерации борьбы Азербайджана стали очередным примером заботы государства о спорте.

По его словам, в августе пройдут Игры исламской солидарности и в Конью в Турции, где пройдут игры, отправится большая делегация страны. "Мы будем представлены в 22 видах спорта 300 спортсменами. Верим, что наши спортсмены, ставшие хозяевами предыдущих игр, с достижениями вернутся и из братской страны. Мы также верим в успешное выступление наших спортсменов на Всемирных играх, Европейском юношеском Олимпийском фестивале", - сказал завотделом министерства.

Он подчеркнул, что внимание всех поклонников "Формулы-1" сейчас приковано к Баку. "В отличие от прошлого года, Гран-при Азербайджана, который пройдет уже в шестой раз, будет открыт для посещения зрителями в этом году. В нашей столице также можно увидеть многочисленных туристов, приезжающих с этой целью. Уверен в успешном проведении этого грандиозного соревнования, выгодного Азербайджану и с экономической точки зрения, и с точки зрения престижа".

Коснувшись встречающегося порой мнения о том, что олимпийские спорткомплексы являются платными, Эльнур Мамедов сказал, что поскольку олимпийские комплексы являются хозрасчетными предприятиями, они должны получать доход для сохранения и развития инфраструктуры, однако государство обеспечивает то, чтобы занятия олимпийскими видами спорта в этих спортивных центрах были совершенно бесплатными. Основная цель - развитие спорта в регионах и достижение массовости, выявление талантливых молодых спортсменов. Он отметил, что министр Фарид Гаибов также ежемесячно посещает отдельные регионы, интересуется состоянием олимпийских спортивных комплексов, обсуждает пути дальнейшей оптимизации деятельности и дает соответствующие рекомендации. В центре внимания остается нормальное обеспечение функционирования комплексов, в частности бесперебойная работа плавательных бассейнов.

Говоря о деятельности федераций, он отметил, что федерации как общественные объединения независимы в своей деятельности. "Но в каждой спортивной организации, действующей в нашей стране, важно установить прозрачность и надлежащую систему управления. В соответствии с требованиями закона проводятся отчетно-выборные собрания спортивных федераций, принимаются решения коллегии об отмене министерского статуса федераций, не осуществляющих деятельность или не отвечающих правовым требованиям.

Говоря о новом логотипе и брендинге министерства в марте, завотделом ведомства сказал, что изменение логотипа было вызвано необходимостью адаптироваться к современным требованиям, развиваться каждый день и быть представленными на мировой арене. "Мы также рассказали общественности, по каким критериям был выбран новый логотип. Основное внимание уделяется сокращенному названию страны и молодежи, спортивной энергии. Тема логотипа много обсуждалась в социальных сетях. Конечно, это нормально. Мы с уважением относимся к любым мнениям. Но, к сожалению, были и те, кто при выражении своего мнения выходил за рамки этических норм. Многие пытались преувеличить сумму, израсходованную на создание логотипа. Тогда как победителю конкурса - "Paradox" - была выплачена премия в тысячу пятьсот манатов", - сказал он.

Также он коснулся некоторых негативных мнений в обществе в связи с приемом в Азербайджанскую государственную академию физической культуры и спорта (ADBTIA), экзаменом на способности. "К нам поступают об этом сигналы. В связи с этим была создана рабочая группа. Если кто-то сталкивается с негативными ситуациями, пожалуйста, сообщайте нам об этом немедленно. На любую жалобу, которая поступит, будет дана оперативная реакция, и будут приняты серьезные меры. Что касается стандартов приема, то в этом направлении также ведется работа, и на следующий год предусматривается совершенствование норм", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)