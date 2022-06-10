Новое назначение в Управлении государственного заповедника города Шуша (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Управлении государственного заповедника города Шуша произведено новое назначение.

Как сообщили Trend в пятницу в Управлении, Турал Новрузов, занимавший должность начальника отдела охраны историко-культурного наследия, развития территории и управления имуществом, назначен заместителем председателя правления этого Управления.

Турал Новрузов в 2000-2004 годах получил степень бакалавра факультета международного права и отношений Бакинского государственного университета, а в 2004-2006 годах - степень магистра с отличием. В 2006-2008 годах обучался бизнес-менеджменту в Лондоне, в 2008-2009 годах получил степень магистра дипломатии в Вестминстерском университете в Лондоне, получив стипендию ‘‘Diplomatic Academy of London’’. В 2016 году поступил в Кембриджский университет и получил степень магистра управления бизнесом (MBA). В 2021-2022 годах окончил программу профессионального развития ‘Инновации в управлении урбанизацией с помощью решений на основе природы’ в Университете Лунд (Швеция).

Новрузов с 2008 года работал в лондонской компании ‘‘Blackstone Group’’ по управлению активами в сфере недвижимости. Затем он возглавил управление активами недвижимости в ‘‘Gilan Holdinq’’. С 2019 года был руководителем международной компании по градостроительству и проектированию ‘Vasconi Architectes’ по Азербайджану, осуществлял разработку генерального плана города Гянджа. С 2021 года возглавлял отдел охраны историко-культурного наследия, развития территории и управления имуществом в Управлении государственного заповедника города Шуша.

Женат, есть двое детей.

(Перевод: Нубар Кулузаде)