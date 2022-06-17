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Замгенсека ООН высоко оценила создание Молодежной сети Движения неприсоединения по инициативе Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 17 июня 2022 23:48
Замгенсека ООН высоко оценила создание Молодежной сети Движения неприсоединения по инициативе Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 17 июня в Университете АDA состоялась встреча генерального директора отделения ООН в Женеве, заместителя генерального секретаря ООН Татьяны Валовой с представителями Молодежной сети Движения неприсоединения и студентами Университета АDА.

Как сообщает Trend со ссылкой пресс-службу МИД Азербайджана, в своем выступлении Татьяна Валовая рассказала о многочисленных вызовах, стоящих перед современным миром, включая изменение климата, социальных и экономических вызовах, обострившихся в результате пандемии COVID-19, вопросах продовольственной безопасности и необходимости активизации усилий по реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития.

Отметив, что для решения глобальных проблем необходимы глобальные решения, генеральный директор подчеркнула важность многосторонней системы с участием государств, международных организаций, неправительственных организаций, научных кругов, частного сектора и гражданского общества. Говоря о важности участия молодежи в дискуссиях по решению глобальных проблем, Валовая высоко оценила создание по инициативе Азербайджана Молодежной сети Движения неприсоединения.

Мероприятие продолжилось сессией вопросов и ответов.

Замгенсека ООН высоко оценила создание Молодежной сети Движения неприсоединения по инициативе Азербайджана (ФОТО)
Замгенсека ООН высоко оценила создание Молодежной сети Движения неприсоединения по инициативе Азербайджана (ФОТО)
Замгенсека ООН высоко оценила создание Молодежной сети Движения неприсоединения по инициативе Азербайджана (ФОТО)
Замгенсека ООН высоко оценила создание Молодежной сети Движения неприсоединения по инициативе Азербайджана (ФОТО)
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