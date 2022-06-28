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Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан Администрации Президента на июль

Общество Материалы 28 июня 2022 12:20
Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан Администрации Президента на июль

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БАКУ /Trend/ - Центр приема граждан Администрации Президента Азербайджана обнародовал график приема граждан на июль 2022 года, сообщает во вторник Trend.

Должностное лицо, ведущее прием

День приема

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

Алескеров Фуад Муртуз оглу

1, 18

Начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики

Гасанов Алтай Тофиг оглу

1, 8, 22

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики

Гасанов Керем Авез оглу

4

Заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики

Исмаилов Сулейман Аббас оглу

5

Заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии

Алиева Фарах Ширмамед гызы

6

Заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта

Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу

7

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

Алиев Магеррам Абыш оглу

8

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики

Амиров Натиг Арзиман оглу

13

Пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики

Гасымов Азер Мухаммед оглу

14

Заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью

Велиев Адалят Мягсяд оглу

15

Помощник Президента Азербайджанской Республики -- заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

Гаджиев Хикмет Фархад оглу

19

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики

Мовсумов Шахмар Ариф оглу

20

Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики

21

Заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

Керимов Гюндуз Гаджи оглу

22

Заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики

Меджидов Талят Тахир оглу

25

Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

26

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

Нагдалиев Зейнал Сафар оглу

27

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района)

Гусейнов Эмин Замин оглу

28

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе

Керимов Айдын Зохраб оглу

28

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район

Гаджиев Вахид Расим оглу

28

Совет безопасности Азербайджанской Республики

Секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики

Усубов Рамиль Идрис оглу

29
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