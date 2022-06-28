Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан Администрации Президента на июль

БАКУ /Trend/ - Центр приема граждан Администрации Президента Азербайджана обнародовал график приема граждан на июль 2022 года, сообщает во вторник Trend.
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Должностное лицо, ведущее прием
|
День приема
|
Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики
Алескеров Фуад Муртуз оглу
|
1, 18
|
Начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики
Гасанов Алтай Тофиг оглу
|
1, 8, 22
|
Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики
Гасанов Керем Авез оглу
|
4
|
Заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики
Исмаилов Сулейман Аббас оглу
|
5
|
Заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии
Алиева Фарах Ширмамед гызы
|
6
|
Заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта
Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу
|
7
|
Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики
Алиев Магеррам Абыш оглу
|
8
|
Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики
Амиров Натиг Арзиман оглу
|
13
|
Пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики
Гасымов Азер Мухаммед оглу
|
14
|
Заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью
Велиев Адалят Мягсяд оглу
|
15
|
Помощник Президента Азербайджанской Республики -- заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики
Гаджиев Хикмет Фархад оглу
|
19
|
Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики
Мовсумов Шахмар Ариф оглу
|
20
|
Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
21
|
Заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики
Керимов Гюндуз Гаджи оглу
|
22
|
Заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики
Меджидов Талят Тахир оглу
|
25
|
Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
26
|
Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики
Нагдалиев Зейнал Сафар оглу
|
27
|
Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района)
Гусейнов Эмин Замин оглу
|
28
|
Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе
Керимов Айдын Зохраб оглу
|
28
|
Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район
Гаджиев Вахид Расим оглу
|
28
|
Совет безопасности Азербайджанской Республики
Секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики
Усубов Рамиль Идрис оглу
|
29