Азербайджанские борцы греко-римского стиля установили новый рекорд на ЧЕ в Риме

БАКУ /Trend/ - Завершились соревнования по греко-римской борьбе чемпионата Европы среди юношей до 20 лет в Риме, передает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана.

В сообщении отмечается, что пять из девяти членов сборной Азербайджана под руководством главного тренера Нуреддина Раджабова, тренеров Эмина Ахмедова и Тураджа Гусейнли смогли завоевать медали ЧЕ.

Нихад Гулузаде (55 кг) и Лачин Велиев (87 кг) одержали победу над всеми своими соперниками и стали чемпионами Европы. Гурбан Гурбанов (72 кг) занял второе место, Нихат Мамедли (60 кг) и Кянан Абдуллазаде (67 кг) - третье.

Таким образом, сборная Азербайджана завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Азербайджан на ЧЕ занял четвертое место в общекомандном зачете с 102 очками. На первом месте - Грузия (141), на втором - Турция (118), на третьем - Украина (103).

Отметим, что нынешнее континентальное первенство стартовало с рекордного для Азербайджана результата. Так, впервые в этой возрастной группе наши борцы греко-римского стиля набрали 102 очка. До этого наивысший результат сборной Азербайджана в этом виде борьбы составлял 99 баллов (Дортмунд-2021).