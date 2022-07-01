В Азербайджане не выявлено случаев заражения оспой обезьян - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не выявлено случаев заражения оспой обезьян.

Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, вирус этого заболевания передается в случае тесного контакта здорового человека с инфицированным.

«Вирус имеет свои специфические симптомы и выявляется по итогам лабораторных исследований. Доставленные в Азербайджан тесты для его выявления будут переданы в специальный центр по контролю опасных инфекционных заболеваний. Там же будут проводиться обследования», - сказал Мусаев.

Министр также сообщил, что в Азербайджане не планируется вакцинация от оспы обезьян.

«Это следует из стратегии Всемирной организации здравоохранения, и в настоящее время надобности в вакцине от оспы обезьян нет», - добавил он.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)