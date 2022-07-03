Сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на турнире в Румынии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по дзюдо среди взрослых заняла первое место на открытом Европейском турнире, прошедшем в румынском Клуж-Напоке.

Как сообщает Trend, команда Азербайджана завоевала 3 золотые и 3 бронзовые медали на соревнованиях и заняла первое место в общем зачете. Назир Талыбов (60 кг), Тельман Велиев (73 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) завоевали для команды золотые медали. Азербайджанские борцы Рашад Елкиев (60 кг), Руслан Пашаев (66 кг) и Нариман Мирзаев (73 кг) завоевали бронзовые медали.

Азербайджан на соревнованиях представляли 17 дзюдоистов, в том числе 14 мужчин и 3 женщины. В открытом Европейском турнире приняли участие 62 женщины и 150 мужчин-дзюдоистов из 33 стран.