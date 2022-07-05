Генпрокуратура Азербайджана предупредила СМИ

БАКУ /Trend/ - В некоторых печатных СМИ и информационных интернет-ресурсах появилась не соответствующая действительности информация о деятельности якобы на платной основе колл-центра Генеральной прокуратуры (короткий номер 961) и горячей линии (короткий номер 161) Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Об этом сообщили Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

В сообщении отмечается, что услуги колл-центра и горячей линии являются бесплатными, и граждане могут звонить на их короткие номера с мобильных и стационарных телефонов.

В Генпрокуратуре также предупредили СМИ о недопустимости публикации недостоверной информации.

«В случае повторения подобных негативных ситуаций будут приняты меры в соответствии с законодательством», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)