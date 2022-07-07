В Азербайджане объявлены правильные ответы на тестовые задания вступительных экзаменов в вузы по II группе специальностей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы правильные ответы на тестовые задания вступительных экзаменов в вузы по II группе специальностей.
Как сообщили Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), результаты вступительных экзаменов по II группе специальностей будут объявлены в ближайшие две недели.
Правильные ответы на вопросы закрытого и открытого типа:
II группа специальностей (азербайджанский
сектор);
II группа специальностей (русский сектор);
II группа специальностей, подгруппа TC (азербайджанский сектор);
II группа специальностей, подгруппа TC (русский сектор).
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)