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В Азербайджане объявлены правильные ответы на тестовые задания вступительных экзаменов в вузы по II группе специальностей

Общество Материалы 7 июля 2022 17:44
В Азербайджане объявлены правильные ответы на тестовые задания вступительных экзаменов в вузы по II группе специальностей

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы правильные ответы на тестовые задания вступительных экзаменов в вузы по II группе специальностей.

Как сообщили Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), результаты вступительных экзаменов по II группе специальностей будут объявлены в ближайшие две недели.

Правильные ответы на вопросы закрытого и открытого типа:

II группа специальностей (азербайджанский сектор);
II группа специальностей (русский сектор);
II группа специальностей, подгруппа TC (азербайджанский сектор);
II группа специальностей, подгруппа TC (русский сектор).

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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