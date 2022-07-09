БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с праздником Гурбан, передает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

«Господа офицеры, товарищи командиры, мичманы, курсанты, сержанты, солдаты, матросы и гражданский персонал!

Сердечно поздравляю вас с праздником Гурбан, желаю вам успехов в вашей службе.

Каждый год в нашей стране священный праздник Гурбан отмечается на государственном уровне и воплощает в себе торжество чувств доброты и сострадания.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, всегда дороживший национальными и нравственными ценностями, также заботился о сохранении национальных и религиозных традиций нашего народа.

В результате успешной политики, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым - достойным продолжателем политического курса великого лидера, вырос авторитет нашей страны на международной арене.

Азербайджан известен во всем мире как гуманное, толерантное государство, ценящее и уважающее исламские, общечеловеческие, национальные и нравственные ценности.

Блестящая победа, одержанная в Отечественной войне под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, еще раз продемонстрировала миру мощь нашей армии.

Уверен, что вы и впредь будете выполнять приказы и поручения Верховного главнокомандующего Вооруженными силами на самом высоком уровне, повышать свою боевую и морально-психологическую подготовку.

Чту светлую память наших шехидов, павших в боях за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, поздравляю с праздником их родителей, семьи, потерявших здоровье наших бойцов и ветеранов, передаю им мои наилучшие пожелания», - говорится в поздравлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)