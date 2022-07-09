БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 680 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 377, вторую -167, три и более - 1 013, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 123 человека.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 781 757. Первую дозу вакцины получили 5 369 466, вторую - 4 855 346, три и более - 3 316 486, бустерную дозу после положительного результата теста - 250 459 человек.