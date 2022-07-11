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Перевернувшиеся у станции Саатлы три товарных вагона принадлежат Грузии - АЖД

Общество Материалы 11 июля 2022 15:20
Перевернувшиеся у станции Саатлы три товарных вагона принадлежат Грузии - АЖД

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БАКУ /Trend/ - Девятого июля недалеко от железнодорожной станции Саатлы перевернулись три грузовых вагона, принадлежащих Грузии, которые перевозили сахар-сырец из региона Черного моря в Азербайджан.

Как передает Trend, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В сообщении отмечается, что в результате неотложных мер, принятых в связи с ликвидацией последствий инцидента, движение поездов на линии Саатлы-Имишли было восстановлено.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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