Перевернувшиеся у станции Саатлы три товарных вагона принадлежат Грузии - АЖД

БАКУ /Trend/ - Девятого июля недалеко от железнодорожной станции Саатлы перевернулись три грузовых вагона, принадлежащих Грузии, которые перевозили сахар-сырец из региона Черного моря в Азербайджан.

Как передает Trend, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В сообщении отмечается, что в результате неотложных мер, принятых в связи с ликвидацией последствий инцидента, движение поездов на линии Саатлы-Имишли было восстановлено.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)