В рамках Дней поэзии Вагифа на Джыдыр дюзю состоялся концерт-спектакль (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 июля в рамках Дней поэзии Вагифа в столице азербайджанской культуры Шуше на Джыдыр дюзю состоялся концерт-спектакль.

Как сообщает Trend, на концерте-спектакле «Эхо веков» были воплощены образы таких выдающихся азербайджанских поэтов, как Низами Гянджеви, Хагани, Мехсети Гянджеви, Физули, Хуршидбану Натаван, Имадеддин Насими, Шах Исмаил Хатаи, Мир Мохсун Навваб, Молла Панах Вагиф, Молла Вели Видади.

В музыкальном спектакле выступили народные артисты Гюльянаг и Гюльяз Мамедовы, Самир Джафаров, заслуженные артисты Фаргана Гасымова, Гочаг Аскеров, Нурия Гусейнова и другие.

На этом завершился первый день Дней поэзии Вагифа.