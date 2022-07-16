В Азербайджане выплачены все пенсии за июль

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплату пенсий за июль.

Как сообщили Trend в минтруда, восьмого июля были выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району, а 16 июля - по другим регионам страны, а также пенсии гражданам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.

Отметим, что часть материальной помощи в размере 200 манатов будет распределена по кварталам, и 50 манатов добавлены к пенсии за июль. Граждане могут получить эти выплаты через банкоматы соответствующих банков.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)