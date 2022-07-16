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В Азербайджане около 2,5 тыс. членов семей шехидов и ветеранов обеспечены работой - минтруда

Общество Материалы 16 июля 2022 11:30
В Азербайджане около 2,5 тыс. членов семей шехидов и ветеранов обеспечены работой - минтруда

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - За прошедший период к «Марафону занятости», проводимому министерством труда и социальной защиты населения с июня прошлого года, присоединились 654 работодателя.

Как сообщили Trend в ведомстве, в рамках этой акции, направленной на поддержку занятости членов семей шехидов и ветеранов, получивших ранения во время Отечественной войны, было представлено 4 585 вакансий.

В сообщении отмечается, что по этим вакансиям уже обеспечены работой около 2 500 человек, из них 2 044 - ветераны, а остальные граждане - члены семей шехидов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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