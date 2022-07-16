Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, умеренный северо-западный ветер, сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-26, днем - 33-38, в Баку ночью - 23-25, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-55 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 37-40, местами - 42-43, в горах ночью 10-15, днем - 27-32 градуса тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)