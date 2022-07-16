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Внесены изменения в расписание рейса AZAL Баку-Лондон

Общество Материалы 16 июля 2022 15:32
Внесены изменения в расписание рейса AZAL Баку-Лондон

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БАКУ /Trend/ - В связи с ограничениями, введенными лондонским аэропортом Хитроу, в расписание рейсов авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) Баку-Лондон-Баку на 19 июля внесены изменения.

Об этом сообщили Trend в ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Так, рейс вылетит из Баку в Лондон в 11:55, а из Лондона в Баку - в 15:55 (по местному времени).

По дополнительным вопросам пассажиры указанного рейса могут обращаться на callcenter@azal.az.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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