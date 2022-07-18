Минздрав, Агентство по ОМС и TƏBİB обратились к гражданам в связи с использованием масок

БАКУ /Trend/ - По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние семь дней в мире вырос уровень инфицирования коронавирусом (COVID-19).

Как передает Trend, об этом говорится в совместном заявлении минздрава, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

ВОЗ рекомендует использовать маски в закрытых помещениях и соблюдать правила гигиены на фоне наблюдаемого во всем мире роста числа заражений COVID-19, говорится в заявлении.

«В Азербайджане в последние дни наблюдается негативная динамика в связи с распространением коронавирусной инфекции. Фиксируется рост числа инфицированных и превышение количества заболевших над численностью выздоровевших.

Медицинские учреждения Азербайджана настоятельно рекомендуют гражданам носить медицинские маски в закрытых помещениях, соблюдать социальную дистанцию, правила гигиены и сократить число контактов.

Во время пандемии был накоплен большой опыт по устранению негативной динамики. В любом случае могут быть приняты адекватные решения в соответствии с ситуацией.

Еще раз настоятельно рекомендуем нашим гражданам носить медицинские маски и соблюдать правила гигиены в закрытых помещениях», - отмечается в заявлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)