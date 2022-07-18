Еще 12 доставленных на родину из Сирии и Ирака граждан Азербайджана привлечены к социальной реабилитации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает проводить мероприятия по социальной реинтеграции и реабилитации лиц, репатриированных из Ирака и Сирии.

Как сообщили Trend в министерстве, в семьях, где уже проживают 10 детей - репатриантов и две матери, доставленных в Азербайджан из Сирии и Ирака, социальные работники агентства провели детальную оценку и подготовили для них план социальной реабилитации.

Психологи провели психологическую оценку состояния каждого из них во время оказания первой социально-психологической помощи, оценили остроту посттравматических симптомов. С репатриированными лицами и членами их семей продолжается реабилитационная работа, имеющая особое значение для социально-психологической поддержки.

В первом полугодии текущего года 105 репатриантов были привлечены к социальной реабилитации и реинтеграции. Всего по Азербайджану ведется работа с 378 репатриантами в 146 семьях, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)