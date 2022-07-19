Министр по вопросам семьи и социальным услугам Турции находится с визитом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром по вопросам семьи и социальным услугам Турции Дерьей Янык, находящаяся с визитом в Азербайджане, 19 июля посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку.

Как сообщает Trend, на Аллее почетного захоронения члены делегации почтили память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Делегация посетила Аллею шехидов, почтила память героических сынов, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила цветы к монументу «Вечный огонь».

Затем был посещен Монумент турецким воинам, установленный в память о турецких солдатах, к которому также были возложены цветы.

«Как турецкие и азербайджанские солдаты бок о бок сражались в битве при Чанаккале в 1915 году, так и под командованием Нуру-паши солдаты двух братских стран вместе сражались и стали ветеранами или шехидами при освобождении Баку в 1918 году», - сказала Дерья Янык.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)