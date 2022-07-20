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Реабилитационные центры при минтруда оказали услуги 11 тыс. участников Отечественной войны – министр

Общество Материалы 20 июля 2022 10:23
Реабилитационные центры при минтруда оказали услуги 11 тыс. участников Отечественной войны – министр

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - За прошедшее время реабилитационные центры при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана оказали услуги по реабилитации и социально - психологической поддержке 11 тысячам участников Отечественной войны.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду журналистам министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что 200 нашим героям, лишившимся конечностей, были предоставлены самые современные полнофункциональные протезы четвертого поколения.

«За прошедший период инвалиды войны обеспечены 21 тысячей реабилитационных средств", - сказал Бабаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Реабилитационные центры при минтруда оказали услуги 11 тыс. участников Отечественной войны – министр
Реабилитационные центры при минтруда оказали услуги 11 тыс. участников Отечественной войны – министр
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