Будут подготовлены предложения для очередного пакета социальных реформ - минтруда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева, которые он дал на совещании по итогам первого полугодия текущего года, будут подготовлены и представлены главе государства предложения по продолжению социальных реформ и в будущем году.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил значительный рост размера социальных выплат в последние годы.

За последние три с половиной года в Азербайджане были реализованы три пакета социальных реформ, охвативших четыре миллиона граждан, сказал глава ведомства.

На эти цели выделено шесть миллиардов манатов, то есть более 20 процентов госбюджета, отметил Бабаев.

В этот период минимальная заработная плата в Азербайджане выросла в 2,3 раза, фонд заработной платы - в 2,2 раза. В фонд заработной платы дополнительно направлено восемь миллиардов манатов, сказал министр.

Глава ведомства также отметил рост социальных пособий и пенсий в 3,5 раза, минимальной пенсии - в 2,2 раза, среднемесячной пенсии - на 75 процентов.

"Средства, ежегодно выделяемые на пособия и пенсии, выросли с 400 миллионов до 1 миллиарда манатов по сравнению с 2018 годом, достигнув 1,4 миллиарда манатов", - сказал Бабаев.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)